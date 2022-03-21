Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
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Прокуратура заарештувала майна на 650 млн грн ексміністра оборони України
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:47
Прокуратура заарештувала майна на 650 млн грн...
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Дивися повний текст
Прокуратура заарештувала майна на 650 млн грн ексміністра оборони України
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:47
треба було 8 років чекати, щоб дійти нарешті такого висновку та заарештувати майно
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