Після війни нові будинки в Україні проектуватимуть та зводитимуть на кшталт ізраїльських – з обов’язковим укріпленим підземним паркінгом.
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Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем, - Мінінфраструктури
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:49
Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,...
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Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем, - Мінінфраструктури
Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:53
Re: Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,
Лучше развивать сеть метро для использования как укрытия
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:15
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:03
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:48
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:52
Re: Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,
"Метро" - это оччень - очччень "длинные деньги".
При чём перспективно и стратегически в капитальное строительство.
Может поэтому всё строительство метро продано иносранцам.
"Чёрной-чёрной коррупцией"
Не, но я вообще в а...е!
- Зачем удалять посты?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 01 кві, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:53
А в Одессе больше!
(Спецслужбы всего мира изучают, словно по букварю опыт организации краївок УПА - так, что здесь нет криминала)
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