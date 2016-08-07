RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Ввезення валюти в Україну

Ввезення валюти в Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:24

Ввезення валюти в Україну

Всім привіт.

Питання щодо ввезення валюти в Україну.
27 березня виїжджала з дитиною до Польщі, із собою були кошти у розмірі 35 тис уе. Про декларування не думала та й насправді не знала. Паніка((

Як зараз правильно повернутись з цими коштами в Україну?
Будь-яких підтверджуючих документів немає, оскільки це накопичення за останній рік в Україні, ЗП та прибуток від ФОП.
Буду вдячна за поради.
Alexor
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти рекомендують українцям накупити валюти на два роки 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 28 чер, 2017 12:56
41 15792
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 сер, 2017 14:13
sergnemo68
Українці втрачають інтерес до валюти (інфографіка)
R2 » Вів 08 лис, 2016 19:36
4 3392
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2016 21:14
Shram
НБУ повідомив, скільки валюти населення може купувати і прод 1, 2
R2 » Сер 03 сер, 2016 14:18
11 6491
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 сер, 2016 17:59
elprime

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.