|
|
Ввезення валюти в Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:24
Всім привіт.
Питання щодо ввезення валюти в Україну.
27 березня виїжджала з дитиною до Польщі, із собою були кошти у розмірі 35 тис уе. Про декларування не думала та й насправді не знала. Паніка((
Як зараз правильно повернутись з цими коштами в Україну?
Будь-яких підтверджуючих документів немає, оскільки це накопичення за останній рік в Україні, ЗП та прибуток від ФОП.
Буду вдячна за поради.
-
Alexor
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор