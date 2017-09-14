Роман Костенко наголосив, що поки не йдеться про масове виробництво української ракети "Фламінго": депутат сказав, що немає інформації щодо готовності цієї ракети до серійного виробництва.
"Вона продовжує проходити випробування. Було декілька пусків, які є відносно успішними. Але вони точно не були на 3000 км. Навіть на половину цієї дальності ракети не летіли. Десь вони там прилетіли, щось вони вразили, десь якесь було відхилення. Але це не тому, що вони погані, а тому що такий шлях ракети. Я не знаю жодної ракети в світі, яка б відразу, з перших пусків, пройшла точно", – сказав він.
Україна розпочала серійне виробництво власної далекобійної крилатої ракети “Фламінго” дальністю 3000 км. Щодня виготовляють приблизно одну одиницю зброї, повідомляє The Associated Press. До жовтня виробники планують збільшити випуск ракет до семи на день. Журналісти побували на одному із заводів компанії Fire Point, яка займається процесом.
Shaman написав:але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.
А це прямо суперечить попередній "відповіді". Логічно що якщо домовитись неможливо то 2 варіанти: або капітуляція або спалення Москви.
У кого вы ищете логику? Инструктор по идеологии райкома по определению логикой не владеет и не пользуется. У него же постоянно: "Я за переговоры, но переговоры невозможны. Я за перемирие, но против политических уступок. Мне не нужен захват Москвы, но пока РФ не рухнет, войну закончить не получится". И т.д.
Shaman написав:........... що за маячня про наступ на Москву. нам не потрібно зайвого. а Раша сама розвалиться
про євреїв - це приклад, що не завжди можна домовитися. а Раша через свою стрімку деградацію так чи інакше піде на перемовини - дотиснуть
Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву. И это не "потреба зайвого", а просто достижение победы. После "дерашизации", о которой вы мечтаете, и развала РФ Москву можно вернуть под управление Московского улуса. И хватит вам уже тревожить прах давно погибших. Евреи не могли договариваться, договариваться было просто некому - у них не было государства, они были рассеяны по всей Европе и по всему миру. По тем же причинам они не могли оказать сопротивление. Это тоже пример вашей логики. И, кстати, поинтересуйтесь тогдашним поведением ваших уважаемых цивилизованных и демократических государств, которые отказывались принимать еврейскую эмиграцию уже после принятия "расовых законов" и "Хрустальной ночи". А Великобритания препятствовала эмиграции евреев в подмандатную Палестину.
Шаман як завжди несе пропаганду. Як євреї могли договоритися з гітлером якщо вони не договорились самі з собою і від них не було переговорника з гітлером) Тоді треба ставити питання як євреї мали домовитися з німцями? І що стало причиною бажання німців їх знищити. Відповідь очевидна в час першої світової коли німці бились проти половини європи, євреї в тилу займались спекуляціями і наживались на біді. Понятно що ставити вину на цілий народ аморально, но і робити одного гітлера відповідальним за голокост це по меншій мірі тупо. Євреї наприклад так не робили і заставили платити репарації німеччину а не спадкоємців гітлера