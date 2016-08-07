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Ввезення валюти в Україну

Ввезення валюти в Україну
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:24

Ввезення валюти в Україну

Всім привіт.

Питання щодо ввезення валюти в Україну.
27 березня виїжджала з дитиною до Польщі, із собою були кошти у розмірі 35 тис уе. Про декларування не думала та й насправді не знала. Паніка((

Як зараз правильно повернутись з цими коштами в Україну?
Будь-яких підтверджуючих документів немає, оскільки це накопичення за останній рік в Україні, ЗП та прибуток від ФОП.
Буду вдячна за поради.
Alexor
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 15:31

  Alexor написав:Питання щодо ввезення валюти в Україну.
27 березня виїжджала з дитиною до Польщі, із собою були кошти у розмірі 35 тис уе. Про декларування не думала та й насправді не знала. Паніка((
Як зараз правильно повернутись з цими коштами в Україну?
Будь-яких підтверджуючих документів немає, оскільки це накопичення за останній рік в Україні, ЗП та прибуток від ФОП.
Буду вдячна за поради.
Я б на вашому місці не поспішав повертатись до України - посидіть у Польщі ще місяць-другий - ви можете собі це дозволити - а літом як стане спокійніше повернетесь.
Та й коштів буде трохи менше//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:29

Alexor
Разрешено без декларирования завозить 10к евро на человека. Т.е. на взрослого + ребенка можно перевезти 20к евро (22к у.е.). Остается 15к.

Я бы открыл в европе банковский счет и положил бы туда разницу. По возвращению в Украину деньги можно будет свифтом перевести на украинский счет и снять в отделени банка.
acyco
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:41

Re: Ввезення валюти в Україну

  acyco написав:Я бы открыл в европе банковский счет и положил бы туда разницу.

Глупый совет, как докажете что разница легальна?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:54

BIGor

Кому доказывать? В европейском банке? Речь идет об относительно небольшой сумме 15к. Можно попробовать раздробить на 2-3 части.

Можно узнать в банке, какие им могут быть нужны подтверждающие документы и попробовать их показать. Выписка по счету из Украины, думаю, в текущей ситуации может подойти. Но это будет более понятный вариант, чем нелегально провозить деньги через таможню, рискуя все потерять.
acyco
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:02

acyco Вопрос в том, как положить без документов об источнике происхождения средств. Хотя наверное для беженцев из Украины в ЕС сейчас может прокатить, зависит от комплаенс политики банка.
Andy21
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:44

  Andy21 написав:acyco Вопрос в том, как положить без документов об источнике происхождения средств. Хотя наверное для беженцев из Украины в ЕС сейчас может прокатить, зависит от комплаенс политики банка.


У автора доход легальный (ЗП и работа ФОПа), думаю, не проблема будет показать происхождение средств. Тем более для небольшой суммы в 15к. Но лучше всего на месте узнать в банке возможность открытия счета и пополнения его на нужную сумму.
acyco
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:55

Andy21

Думаю, этот вопрос можно задать в том банке, где планируется открытие счета уже на месте. Я особых проблем не вижу, тем более сумма относительно небольшая и у автора доход прозрачный (ЗП и ФОП).
acyco
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:05

Re: Ввезення валюти в Україну

Обменять на USDT в стране пребывания - обменять потом в Украине на наличку.

https://forklog.com/kak-obnalichit-krip ... h-sposoba/
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:17

  acyco написав:Alexor
Разрешено без декларирования завозить 10к евро на человека. Т.е. на взрослого + ребенка можно перевезти 20к евро (22к у.е.). Остается 15к.

Я бы открыл в европе банковский счет и положил бы туда разницу. По возвращению в Украину деньги можно будет свифтом перевести на украинский счет и снять в отделени банка.

теоретично,
а фактично мав ІБ в Польщі, потім в один момент приходить Директива ЄС, що тре для користування ІБ тре підтягнути мобільний телефон з СМС, і ІБ стухає, так як щоб зареєструвати номер тре їхати в ЄС і там купити СІМ карту, і ще таку, щоб хоч рік без поповнень була активна, зареєструвати її в офісі банку як фінансовий номер мобільного для ІБ, і ... думаю, що це ще не кінець історії.
Я би на свіфт відправляв за кілька днів до виїзда, щоб знати пройшов він, чи повернувся, чи застряв (що ще гірше)
flyman
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