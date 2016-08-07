Alexor написав:Питання щодо ввезення валюти в Україну. 27 березня виїжджала з дитиною до Польщі, із собою були кошти у розмірі 35 тис уе. Про декларування не думала та й насправді не знала. Паніка(( Як зараз правильно повернутись з цими коштами в Україну? Будь-яких підтверджуючих документів немає, оскільки це накопичення за останній рік в Україні, ЗП та прибуток від ФОП. Буду вдячна за поради.
Я б на вашому місці не поспішав повертатись до України - посидіть у Польщі ще місяць-другий - ви можете собі це дозволити - а літом як стане спокійніше повернетесь. Та й коштів буде трохи менше//)
Кому доказывать? В европейском банке? Речь идет об относительно небольшой сумме 15к. Можно попробовать раздробить на 2-3 части.
Можно узнать в банке, какие им могут быть нужны подтверждающие документы и попробовать их показать. Выписка по счету из Украины, думаю, в текущей ситуации может подойти. Но это будет более понятный вариант, чем нелегально провозить деньги через таможню, рискуя все потерять.
Andy21 написав:acyco Вопрос в том, как положить без документов об источнике происхождения средств. Хотя наверное для беженцев из Украины в ЕС сейчас может прокатить, зависит от комплаенс политики банка.
У автора доход легальный (ЗП и работа ФОПа), думаю, не проблема будет показать происхождение средств. Тем более для небольшой суммы в 15к. Но лучше всего на месте узнать в банке возможность открытия счета и пополнения его на нужную сумму.
acyco написав:Alexor Разрешено без декларирования завозить 10к евро на человека. Т.е. на взрослого + ребенка можно перевезти 20к евро (22к у.е.). Остается 15к.
Я бы открыл в европе банковский счет и положил бы туда разницу. По возвращению в Украину деньги можно будет свифтом перевести на украинский счет и снять в отделени банка.
теоретично, а фактично мав ІБ в Польщі, потім в один момент приходить Директива ЄС, що тре для користування ІБ тре підтягнути мобільний телефон з СМС, і ІБ стухає, так як щоб зареєструвати номер тре їхати в ЄС і там купити СІМ карту, і ще таку, щоб хоч рік без поповнень була активна, зареєструвати її в офісі банку як фінансовий номер мобільного для ІБ, і ... думаю, що це ще не кінець історії. Я би на свіфт відправляв за кілька днів до виїзда, щоб знати пройшов він, чи повернувся, чи застряв (що ще гірше)