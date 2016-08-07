Ввезення валюти в Україну

Зробити ЕЦП (наприклад в Приват24, безкоштовно)
Зайти в кабінет платника податків
Завантажити і роздрукувати Декларацію про доходи ФОП-а (має покрити потрібну суму)
питання про походження коштів закрито
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 кві, 2022 08:03
Alexor
Зробити ЕЦП (наприклад в Приват24, безкоштовно)
Зайти в кабінет платника податків
Завантажити і роздрукувати Декларацію про доходи ФОП-а (має покрити потрібну суму)
питання про походження коштів закрито
Додано: Чет 07 кві, 2022 08:48
Це з закордонним банком чи нашим фінмоном?
Зараз переглядають цей форум: osya1964 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|