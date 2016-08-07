RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Ввезення валюти в Україну

Ввезення валюти в Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:03

Alexor

Зробити ЕЦП (наприклад в Приват24, безкоштовно) https://youtu.be/wsZaUhACOZM
Зайти в кабінет платника податків https://cabinet.tax.gov.ua/login
Завантажити і роздрукувати Декларацію про доходи ФОП-а (має покрити потрібну суму)

питання про походження коштів закрито
greenozon
 
Повідомлень: 13139
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:48

  greenozon написав:Alexor

Зробити ЕЦП (наприклад в Приват24, безкоштовно) https://youtu.be/wsZaUhACOZM
Зайти в кабінет платника податків https://cabinet.tax.gov.ua/login
Завантажити і роздрукувати Декларацію про доходи ФОП-а (має покрити потрібну суму)

питання про походження коштів закрито

Це з закордонним банком чи нашим фінмоном?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5870
З нами з: 19.09.10
Подякував: 984 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osya1964 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти рекомендують українцям накупити валюти на два роки 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 28 чер, 2017 12:56
41 15838
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 сер, 2017 14:13
sergnemo68
Українці втрачають інтерес до валюти (інфографіка)
R2 » Вів 08 лис, 2016 19:36
4 3397
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2016 21:14
Shram
НБУ повідомив, скільки валюти населення може купувати і прод 1, 2
R2 » Сер 03 сер, 2016 14:18
11 6514
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 сер, 2016 17:59
elprime

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2200)
07.04.2022 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.