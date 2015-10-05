Banderlog написав:Якщо ваша безоціночна метода дозволяє добитись кращої успішності ніж в совковій системі... докажіть
зачем? Какая мотивация мне кому то что то доказывать?
Banderlog написав:вважаю батьки мають на такий хід право. Якщо підліток не слухається, в гріш не ставить правила батьків.. то смисл з ним возитись та тратити на нього час та ресурси? Знає сама як жити ? Нехай живе сама
я бы за такие идеи лишал родительских прав заранее, не дожидаясь пока вы своих детей сплавите.
ну приміром тут, Ви проти авторитету батьків. По моєму все логічно, живеш за рахунок батьків то живеш по їх правилам. Хочеш жити за своїми живеш сам. По моєму виростити дітей до моменту коли їх можно "сплавить " це і є кінцева мета виховання. )) Але то ладно. Давайте краще про лішал прав) не будем про то шо ви рішили що маєте моральне право відбирати приплод) самі ж розумієте що для любого звіра відбір в нього потомства причина для самої жорсткої агресії. Ви ж чомусь гадаєте що людина стала настільки цивілізована що поведеться миролюбно чи апатично. Спробуйте вирвіть хоть воронча з гнізда,провірте родітєльські інстинкти. Тепер щодо "родітєльських прав" розкажіть подробніше, що це таке приведіть перелік. Просто цікаво, які права ви ще визнаєте за батьком. Для прикладу є права дитини 1. 2. 3. .... І по аналогії, є права батька, яких ви хочете його лішити. А саме: 1. 2. 3. P/s Решта пансьтва тож долучайтесь. Пишіть, хто як думає, які є права в батька.
Banderlog дай угадаю, вам скучно, вы накидываете мне эту kyйню и ждёте реакцию? Все права на ребенка у его родителей. У психолога ноль прав. Ноль. Понимаете?
Отсюда ноль смысла обнулять авторитет родителей, потому что права были и остаются у них, до тех пор пока ювенальных службы не решат что то другое.
В идеале психолог вообще не лезет в отношения ребенок- родитель всячески избегая этой темы (мб семейные лезут я не очень знаю их работу).
Методы психолога показать ребенку понятным образом все варианты, чтобы он выбрал для себя лучший, с точки зрения ЕГО ОЩУЩЕНИЙ. Без каких либо советов, давлений авторитетом или намёков. То есть если ребенок решит что ему лучше бросить школу и уйти из дома психолог только пожмет плечами.
Как я уже говорил ЛАДу методов воздействия у психолога на ребенка нет, от слова совсем. Педагог может вылепить двойку, вызвать родителей, выгнать из школы. Родители могут отобрать игрушки, запретить телефон и Интернет. А что может психолог? Максимум вызвать у ребенка доверие и с согласия родителей провести какую то терапию.
Если у родителей другая точка зрения им не обязательно идти к психологу, то есть конфликта интересов (психолог - родитель) не должно возникать даже в зародыше.
Например психолог не принимает традиций и методов воспитания в той или иной семье, он просто не работает с этим ребенком. Ему оно не нужно в 1ю очередь.
Касательно цитаты
я бы за такие идеи лишал родительских прав заранее, не дожидаясь пока вы своих детей сплавите
делите на 2. Если потенциально родитель готов избавиться от ребенка за какие то провины, ювенальных психологи должны внимательно наблюдать за этим семейством, вдруг там и другие тараканы имеются. Грубо говоря, если родители наркоманы или занимаются противозаконными делами, точно ювенальные психологи должны не вмешиваться, чтобы не уронить авторитет родителей? У нас пока ещё законы выше родительского авторитета.
та піжди ти опять нєрвнічать, і дьоргатись як свиня на вєрьовочці та зуби заговарювати як циганча на вокзалі. Давай тільки про одне скажи, які такі права в мене є як в батька? Ти ж чогось там хотів мене лішити... то огласи список. До чого тут права дитини, матєрі, держави, тварин, трансвистунів та нацменшин ? Ти конкретно про мої напиши. Про права Батька, які в мене є, пока там не рішили шо нема))) Жду 1. 2. 3.
Ти ж Конституцію не читав і не збираєшся читати, то нащо тобі оці всі Кодекси з правами та обов"язками. Взяв 4у заповідь: "Шануй батька та матір твоїх" та й доста, а нє, то як Тарас Бульба, який як породив, так і убіє, согласно велєнія твоєго господіна.
та я так і роблю а нє то йдеш в сад. За бульбу ти загнув. ) Тут питання в іншому. Які саме пан психолог визнає батьківські права. Він ж каже що на авторитет батька не покушається...
ЛАД написав:[quote="5899058:Faceless"] ---------------------------- flyman Це що за школа квадратних відмінників? В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися. Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно). В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми. ---------------------------- То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
Иняз был моден у тех, кто не ладил с математикой. После иняза в Союзе в основном работали учителями.
Бо всі інязи і були по суті педами, практику в школі треба було проходити. Он КНЛУ один з топових інязів по країні, там так і було. Але серед однокласників не знаю, щоб хтось на такий поступав
Banderlog написав:які такі права в мене є як в батька?
вы меня постоянно с кем то путаете, семейное право то к юристам. Секс к сексологам-сексопатологам.
Психолог это мышление, эмоции, саморегуляция, адаптация, память, речь, понимание речи, расстройство поведения, социальные навыки, навыки самообслуживания, навыки понимания эмоций и ощущений другого человека, умение выразить свои мысли и ощущения, мотивация.
Banderlog написав:До чого тут права дитини, матєрі, держави, тварин, трансвистунів та нацменшин ?
это тоже не ко мне. Поэтому я отсылаю читать Законы. Права ребенка в некоторой степени касаются психолога, но только в том случае если их нарушают. Максимум что может (обязан) психолог - вызвать полицию. В полиции есть ювенальная служба с полномочиями забрать ребенка из семьи ДО РЕШЕНИЯ СУДА. После изъятия ребенка из семьи полномочия психолога расширяются, но не до бесконечности, главные права остаются у опекунов.
Banderlog написав:Які саме пан психолог визнає батьківські права.
психология это не секта чего то признающая/не признающая.
кстати
Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків
1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.
4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.
сравните с этим
Banderlog написав:Ви все мені то вспоминаєте ніби я впоров тоді не знати яку дурню...) вважаю батьки мають на такий хід право. Якщо підліток не слухається, в гріш не ставить правила батьків.. то смисл з ним возитись та тратити на нього час та ресурси? Знає сама як жити ? Нехай живе сама.
и далее
Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав
1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:
1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
2) ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;