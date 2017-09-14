RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15457154581545915460>
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 17:02

«Українці планують цю війну на три роки — і це розумно. Нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу щонайменше ці три роки», — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. :lol:
jump
 
Повідомлень: 5129
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 17:08

довідник "Стеля"

  jump написав:«Українці планують цю війну на три роки — і це розумно. Нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу щонайменше ці три роки», — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. :lol:

довідник "Стеля"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41163
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 17:13

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Не стал искать данные об участии немецких евреев в 1 МВ, но, думаю, такие же сочинения антисемитов, как были у нас во время ВОВ о том, что "евреи воюют на «Ташкентском фронте»". В Красной армии во время войны воевали 500 тыс. евреев, в США 550 тыс., а всего во всех
Лад, при всій повазі, але це фейк. знайдіть таку ж статистику національностях евакуйованих з україни.

Уточните, что вы считате фейком - количество эвакуированных или количество в армии.
Если количество эвакуированных, то откуда гетто в оккупации и могилы уничтоженных? Бабий и Дробицкий яр тоже фейки?
Или количество воевавших? Эта цифра, думаю, не абсолютно точная, но сомневаюсь, что погрешность очень большая.
Списки всей армии не приведу, но вот что ИИ даёт по Героям Советского Союза:
Национальность
Количество Героев Советского Союза
Русские - 8160
Украинцы - 2069
Белорусы - 309
Татары - 161
Евреи - 148
Армяне - 106
Казахи - 96
....

Могу привести цифры по переписи 1939 о количестве населения: русских - 99,6 млн, украинцев - 28,1 млн, белорусов - 5,3 млн, евреев - 3,0 млн. Можете пересчитать количестао Героев "на душу". Доля русских, возможно, несколько выше за счёт того, что Украина и Белоруссия были быстро захвачены и, соответственно, вначале не всех успели призвать и начали призывать после освобождения.
Если учесть, что евреев было больше тоже в Украине и Белоруссии и далеко не все эвакуировались, а после освобождения уже некого было призывать, то понятна меньшая доля Героев "на душу". Евреи - единственнвя национальность, численность которой уменьшилась по переписи 1959 по сравнению с 1939 - с 3,03 млн. до 2,27 млн.
Все цифры отсюда - https://surli.cc/amibeh
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36800
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Полные права и полные свободы в оккупации ...

PS. ранее кто-то интересовался
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12276
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 17:22

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Не стал искать данные об участии немецких евреев в 1 МВ, но, думаю, такие же сочинения антисемитов, как были у нас во время ВОВ о том, что "евреи воюют на «Ташкентском фронте»". В Красной армии во время войны воевали 500 тыс. евреев, в США 550 тыс., а всего во всех
Лад, при всій повазі, але це фейк. знайдіть таку ж статистику національностях евакуйованих з україни.


В командовании Красной армии насчитывалось 305 евреев в звании генералов и адмиралов, 38 из них погибли в боях. Евреями командовали 9 армиями, 8 штабами фронтов, флотов, округов, 12 корпусами, 43 дивизиями, 66 бригадами и 139 полками. За годы войны число евреев-генералов, непосредственно сражавшихся на фронте, составило 132 человека[25].

Всего 7 евреев дослужились в период Второй мировой войны до звания генерал-полковника: Григорий Штерн, Владимир Колпакчи[a], Яков Крейзер, Александр Цирлин, Леонтий Котляр, Лев Мехлис и Борис Ванников.Самое высокое звание из евреев, служивших в военно-морском флоте, получил контр-адмирал Павел Трайнин[28].


євреї мовчали про свою національність, радянський союз так не здатен був побороти побутовий антисемітизм(хоч і намагався "каленим железом")

до речі , в мій час навчання у морському виші(1981-1987) ніхто рота не розтуляв про національності, особисто я тільки у році десь 40 років зрозумів що у нас серед одеситів було багато полужидів( і тільки один справжній, 100%) , так це Одеса
prodigy
 
Повідомлень: 12730
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 17:26

На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні

За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.

"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше", - наголосив Довбенко.

Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.

оце потужно 8)
все як хотів Бандерлог :lol:
jump
 
Повідомлень: 5129
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 17:32

  whois2010 написав:Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою.
Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день.
Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.?
Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?

"Томагавки" - це не про ракетну перевагу: дипломат пояснив, чого так бояться в РФ
"Томагавк" - це елемент торгу між Трампом та Путіним, і цей торг виходить за рамки російсько-української війни, вважає дипломат.
...
За словами Чалого, "Томагавк" - це ракета-символ, її далекобійність досить велика - понад 2 тисячі кілометрів.

"Але ажіотаж виникає не тільки через це: йдеться не лише про якусь там ракетну перевагу; це можливість відчутно натиснути на тригерну точку РФ, адже "Томагавки" здатні нести ядерну зброю. Тому основні побоювання Росії - це наявність на території України ракет, контрольованих США, які можуть потенційно нести ядерну зброю", - пояснив він.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12276
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 17:51

  jump написав:На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні

За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.

"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше", - наголосив Довбенко.

Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.

оце потужно 8)
все як хотів Бандерлог :lol:
місцеве видання 20 хвилин треба судити за зрив мобілізації та держзраду
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:16

"помощь только до лета 2023-2024-2025-"(с)

"Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд євро"
https://lb.ua/world/2025/10/15/701709_n ... paket.html

апд
"Норвегія виділить 2 мільярди крон на новий пакет військової допомоги Україні"
https://lb.ua/world/2025/10/15/701715_n ... _kron.html

"Данія виділяє 1,1 мільярда крон на посилення обороноздатності України"
https://lb.ua/world/2025/10/15/701723_d ... _kron.html
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 15 жов, 2025 19:17, всього редагувалось 2 разів.
Прохожий
 
Повідомлень: 14162
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:40

  fler написав:sergey_stasyuk555
Хотаб правий, відновлюється все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
то шо пані Флер? Є ті резервні потужності? Чи таки трохи не вистачає?
❗️В усіх (!) регіонах України – аварійні відключення електроенергії (крім Донецької та частини Чернігівської областей) через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі, повідомляє Укренерго

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Зе я понімаю таки ні в чому не винний? Негативного впливу на економіку України нема?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15457154581545915460>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 134014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 320057
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1006357
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15114)
15.10.2025 19:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.