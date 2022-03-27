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В "Дії" подали понад 25 тисяч
заявок про компенсацію за...

В "Дії" подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:46

В "Дії" подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за...

Пропонуємо до обговорення:
Із 30 березня у державному сервісі "Дія" приймаються заявки на компенсацію за зруйновану окупантами нерухомість.

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В \"Дії\" подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за зруйноване житло
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:47

Такая статистика - откровенная глупость!
У дитя в Харькове уже нет и дома, где была квартира.
В то же время она в эвакуации.
-?
Ставить такие вопросы - "статистику" возможно лишь после возвращения беженцев, восстановления территориальной целостности, восстановления Конституционного строя над всей территорией Украины.
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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