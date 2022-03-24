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Яку грошову допомогу можуть
отримати українці в Польщі

Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 00:40

Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб українці, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, могли отримати грошову допомогу від сусідньої держави, потрібно відкрити рахунок у банку.

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Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі
R2
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