Для того, щоб українці, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, могли отримати грошову допомогу від сусідньої держави, потрібно відкрити рахунок у банку.
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Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі
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Додано: Суб 02 кві, 2022 00:40
Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі
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Дивися повний текст
Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі
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