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Шмигаль назвав джерела
фінансування для відбудови країни

Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 19:49

Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів уже розробляє план відновлення України після війни.

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Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 19:50

Это как в "двенадцати стульях" - проведем межгалактический турнир в нью-васюках. Давайте сначала победим, потом остальное.
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 20:15

Re: Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни

А может купим системы ПРО и ПВО и немного Байрактаров и F16? А то уже шмыгалоиды и Ко "Велике Будівництво" вместо перевооружение провели.. на 9 мая пан президент шашлычки советовал..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 20:15

Золото Полуботка забув ще Шмигаль в список додати. :lol:
Ukrainian
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