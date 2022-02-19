Кабінет міністрів уже розробляє план відновлення України після війни.
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Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни
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Додано: Суб 02 кві, 2022 19:49
Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни
Пропонуємо до обговорення:
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Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни
Додано: Суб 02 кві, 2022 19:50
Это как в "двенадцати стульях" - проведем межгалактический турнир в нью-васюках. Давайте сначала победим, потом остальное.
Додано: Суб 02 кві, 2022 20:15
Re: Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни
А может купим системы ПРО и ПВО и немного Байрактаров и F16? А то уже шмыгалоиды и Ко "Велике Будівництво" вместо перевооружение провели.. на 9 мая пан президент шашлычки советовал..
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