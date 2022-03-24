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Словаччина готова платити
за російський газ рублями

Словаччина готова платити за російський газ рублями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 20:45

Словаччина готова платити за російський газ рублями

Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік припустив можливість розрахунків за газ із росії у рублях.

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Словаччина готова платити за російський газ рублями
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 20:45

Он просто "пэдро" и Атон!
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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