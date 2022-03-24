Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік припустив можливість розрахунків за газ із росії у рублях.
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Словаччина готова платити за російський газ рублями
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Додано: Нед 03 кві, 2022 20:45
Словаччина готова платити за російський газ рублями
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Дивися повний текст
Словаччина готова платити за російський газ рублями
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