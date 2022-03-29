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Як замовити та отримати
картку monobank в Європі:...

Як замовити та отримати картку monobank в Європі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 11:46

Як замовити та отримати картку monobank в Європі:...

Пропонуємо до обговорення:
Ми доставляємо картки Європою.

Дивися повний текст
Як замовити та отримати картку monobank в Європі: вартість та терміни доставки
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 11:46

Доставляют в Европе. А по стране Новой почтой доставить не могут.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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