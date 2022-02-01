Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 120,4% та залучило 162,9 млрд гривень у січні-березні поточного року.
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Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 120,4%
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Додано: Пон 04 кві, 2022 16:29
Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 120,4%
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Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 120,4%
Додано: Пон 04 кві, 2022 16:29
о, хоть по честному пишут, что это "позики", влияющие на размер госдолга, а не популистически-расплывчатое и неоднозначное "допомога".
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