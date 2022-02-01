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Мінфін виконав план із запозичень
до держбюджету на 120,4%

Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 120,4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:29

Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 120,4%

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 120,4% та залучило 162,9 млрд гривень у січні-березні поточного року.

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Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 120,4%
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:29

о, хоть по честному пишут, что это "позики", влияющие на размер госдолга, а не популистически-расплывчатое и неоднозначное "допомога".
Alex2007
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