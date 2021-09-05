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Австрія не підтримує газове
ембарго рф попри звірства у Бучі

Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 06:42

Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

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Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 06:43

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straponesa
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