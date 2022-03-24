Українські банки отримали рекордні обсяги рефінансування НБУ, щоб залишатися стабільними під час війни.
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Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн
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Додано: Вів 05 кві, 2022 14:46
Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн
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Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн
Додано: Вів 05 кві, 2022 14:49
Додано: Вів 05 кві, 2022 14:52
Re: Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн
Кстати. Закон о 100% гарантии подписан или нет?
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