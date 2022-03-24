RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки заборгували НБУ
майже 130 млрд грн

Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 14:46

Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Українські банки отримали рекордні обсяги рефінансування НБУ, щоб залишатися стабільними під час війни.

Дивися повний текст
Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97657
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 14:46

И что дальше?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7301
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 14:49

  Investor_K написав:И что дальше?

  Яша написав:🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію:
• критеріїв віднесення банку до категорії проблемних;
• критеріїв віднесення банку до категорії неплатосп
_hunter
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 14:52

Re: Банки заборгували НБУ майже 130 млрд грн

Кстати. Закон о 100% гарантии подписан или нет?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7301
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 40 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Євросоюз виділить до 17 млрд євро країнам ЄС, що...
R2 » Пон 04 кві, 2022 16:25
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 кві, 2022 16:25
shlyocuk
Чому банки не рекомендують подорожувати із валютою
R2 » Нед 03 кві, 2022 19:38
8 901
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 кві, 2022 10:57
_hunter
Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати...
R2 » Сер 23 бер, 2022 17:46
2 683
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 бер, 2022 05:22
maksimus19692604

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2221)
05.04.2022 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.