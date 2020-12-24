Російський підсанкційний банк ВТБ здійснив купонні виплати в рублях власникам своїх внутрішніх субординованих облігацій, номінованих у доларах і євро.
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Підсанкційний ВТБ виплатив купони за внутрішніми облігаціями в рублях
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:13
Підсанкційний ВТБ виплатив купони за внутрішніми...
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Підсанкційний ВТБ виплатив купони за внутрішніми облігаціями в рублях
Додано: Сер 06 кві, 2022 15:13
хтось підкаже, який сенс забороняти москалям віддавати інвесторам(англійцям), наприклад, фунти чи долари... чому західний світ не хоче забрати в Росії свою валюту чи просто ці кошти і так уже за межами Росії, але ж про це не уточняють
Додано: Сер 06 кві, 2022 15:20
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