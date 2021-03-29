Державні виконавці стягнули борг з аліментів у чоловіка, який перебував за кордоном.
Дивися повний текст Боржник виплатив борг з аліментів із-за кордону.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:07
Боржник виплатив борг з аліментів із-за кордону
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Дивися повний текст Боржник виплатив борг з аліментів із-за кордону.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:32
Это просто наверное было что арестовывать в Украине. А если чел выехал и уже не планировал возвращается никогда то исполнители ничего не сделают. Но помогать своим детям все должны!
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