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Підсанкційний ВТБ виплатив
купони за внутрішніми...

Підсанкційний ВТБ виплатив купони за внутрішніми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:13

Підсанкційний ВТБ виплатив купони за внутрішніми...

Пропонуємо до обговорення:
Російський підсанкційний банк ВТБ здійснив купонні виплати в рублях власникам своїх внутрішніх субординованих облігацій, номінованих у доларах і євро.

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Підсанкційний ВТБ виплатив купони за внутрішніми облігаціями в рублях
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:13

хтось підкаже, який сенс забороняти москалям віддавати інвесторам(англійцям), наприклад, фунти чи долари... чому західний світ не хоче забрати в Росії свою валюту чи просто ці кошти і так уже за межами Росії, але ж про це не уточняють
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:20

  shlyocuk написав:хтось підкаже, який сенс забороняти москалям віддавати інвесторам(англійцям), наприклад, фунти чи долари... чому західний світ не хоче забрати в Росії свою валюту чи просто ці кошти і так уже за межами Росії, але ж про це не уточняють

Так уже: все кор-счета давным-давно арестованы.
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