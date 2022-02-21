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Україна піднялася у рейтингу
найвпливовіших паспортів світу

Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших паспортів світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:44

Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших паспортів світу

Пропонуємо до обговорення:
Відкриття країнами кордонів для українських біженців через військову агресію росії проти України почало впливати на глобальні свободи пересування. Завдяки цим процесам Україна піднялася в рейтингу до свого рекордного рівня.

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Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших паспортів світу
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:44

Как сложно рейтинг считается:
"Украина поднялась на одну позицию и сейчас занимает 34 место в этом индексе, а ее граждане теперь могут путешествовать без визы (или получать визу по прибытии) по 192 направлениям."
"Первые 10 позиций рейтинга:
1. Япония, Сингапур (192 направления)."

У Японии и Сингапура направления более направленистые?
moveton
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