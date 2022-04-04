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США передали Україні 5
тис. станцій Starlink

США передали Україні 5 тис. станцій Starlink
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:23

США передали Україні 5 тис. станцій Starlink

Пропонуємо до обговорення:
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 5 тис. станцій супутникового інтернету Starlink.

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США передали Україні 5 тис. станцій Starlink
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