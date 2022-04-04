Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 5 тис. станцій супутникового інтернету Starlink.
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США передали Україні 5 тис. станцій Starlink
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:23
США передали Україні 5 тис. станцій Starlink
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США передали Україні 5 тис. станцій Starlink
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