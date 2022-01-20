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Кабмін дозволив виділяти
держпідтримку компаніям...

Кабмін дозволив виділяти держпідтримку компаніям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:13

Кабмін дозволив виділяти держпідтримку компаніям...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України дозволив надавати фінансову державну підтримку компаніям, учасниками чи засновниками яких виступають іноземні фізичні чи юридичні особи.

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Кабмін дозволив виділяти держпідтримку компаніям з іноземними власниками
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:13

Інформація в статті автора вказана невірна (!!!),
адже згідно пункту 2 Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва (Постанова КМУ від 24.01.2020 р. № 28):
Для цілей цього Порядку:
суб'єктом підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, вважається фізична особа - підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку, що є резидентом України, або юридична особа - резидент України, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого Є ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ -РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ (далі - суб'єкт підприємництва);

Постанова,Порядок, Кабінет Міністрів України, від 24.01.2020 № 28,
ice14lts
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:51

Додатково звертаю увагу автора статті на наступне:
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 р. N 410). (finance.ua посилається на постанову № 410) наводить таке:

1. Позичальник повинен відповідати таким критеріям:
бути фізичною особою - резидентом, зареєстрованою у встановленому законом порядку як фізична особа - підприємець, або юридичною особою - резидентом, учасниками (засновниками) та КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЯКИХ Є ФІЗИЧНІ ОСОБИ - РЕЗИДЕНТИ;
ice14lts
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Модератори: Ірина_, Модератор

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