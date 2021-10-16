Британська фінтех-компанія, яка займається грошовими переказами, Wise спрощує правила для біженців із України.
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Європейська система грошових переказів Wise запрацювала для українців: як нею користуватися
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:18
Європейська система грошових переказів Wise запрацювала...
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Дивися повний текст
Європейська система грошових переказів Wise запрацювала для українців: як нею користуватися
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:18
ага, а мне Райффайзен запрещает пополнение счетов в этой платёжке...
причём 4 года до этого все отлично работало
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