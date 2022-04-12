Перспектива репарації Україні

Додано: Суб 09 кві, 2022 14:47

Alex2006 написав: США все смогут сделать быстро, не переживайте за них) мы все равно не будем успевать осваивать то, что нам будут насыпать, поэтому нам не нужен доступ сразу ко всем 200+ млрд. США все смогут сделать быстро, не переживайте за них) мы все равно не будем успевать осваивать то, что нам будут насыпать, поэтому нам не нужен доступ сразу ко всем 200+ млрд.

1) У меня две профессии и обе они не для слабонервных, так что мне ex officio нельзя переживать.2) Тем более, я не переживаю за то, что загибается и другая сверхдержава 20-го века на печатании своей валюты, в том числе, для остального мира, что ограничивает ее возможности по реализации национальной монетарной политики.3) Насыпать даром они могут крохи, а остальное, если дадут, с возвратом и под проценты, поскольку им самим нужны финансовые ресурсы для решения социальных и инфраструктурных проблем (два плана Байдена).4) За репарации даже и не думайте, поскольку там не столько сложная юридическая процедура, сколько полное ее отсутствие. Кстати, в 1917 году большевики отказались платить по царским долгам, но еще до истечения 100-летнего срока с дня их воцарения их наследников принудили это сделать.