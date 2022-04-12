Перспектива репарації Україні

Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:22
Igneus написав:
Alex2006 написав:Долги простят...
Міністр фінансів Сергій Марченко:
Форма грантів для нас зараз набагато важливіша, оскільки дозволяє отримати швидкий доступ до ліквідності без збільшення обсягу боргу. Крім того, всі ми розуміємо, що після війни нам потрібно буде фінансування для відновлення країни. Тому для нас буде краще, якщо зараз ми отримуватимемо більше грантів, а не кредитів, аби ми могли виділяти більшу частину бюджету не на обслуговування боргу, а на відновлення України.
Будь-які російські активи, які ми можемо стягнути на користь України, не будуть зайвими. Для цього треба буде провести велику юридичну роботу. Такі репарації відбуваються, по-перше, після перемоги, а, по-друге, за складною юридичною процедурою.
Alex2006 написав:США все смогут сделать быстро, не переживайте за них) мы все равно не будем успевать осваивать то, что нам будут насыпать, поэтому нам не нужен доступ сразу ко всем 200+ млрд.
1) У меня две профессии и обе они не для слабонервных, так что мне ex officio нельзя переживать. 2) Тем более, я не переживаю за то, что загибается и другая сверхдержава 20-го века на печатании своей валюты, в том числе, для остального мира, что ограничивает ее возможности по реализации национальной монетарной политики. 3) Насыпать даром они могут крохи, а остальное, если дадут, с возвратом и под проценты, поскольку им самим нужны финансовые ресурсы для решения социальных и инфраструктурных проблем (два плана Байдена). 4) За репарации даже и не думайте, поскольку там не столько сложная юридическая процедура, сколько полное ее отсутствие. Кстати, в 1917 году большевики отказались платить по царским долгам, но еще до истечения 100-летнего срока с дня их воцарения их наследников принудили это сделать.
Igneus написав:4) За репарации даже и не думайте, поскольку там не столько сложная юридическая процедура, сколько полное ее отсутствие. Кстати, в 1917 году большевики отказались платить по царским долгам, но еще до истечения 100-летнего срока с дня их воцарения их наследников принудили это сделать.
Вы это серьёзно? Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше. •••
9 февраля 2022 Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года
Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года в целях управления Фондом по возмещению прямых потерь, ущерба или вреда, причиненного гражданам, компаниям, правительствам и международным организациям в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта.
СБ ООН первоначально определил, что в Фонд Ирак должен был отчислять 30% от экспорта нефти и нефтепродуктов, затем эта доля была уменьшена до 25%, а позже была сокращена до 5%.
Комиссия рассмотрела более 2,686 млн претензий на общую сумму в $352,5 млрд Из них было удовлетворено свыше 1,5 млн претензий на сумму примерно в $52,4 млрд.
roberto dark написав:Вы это серьёзно? Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.
Ирак был побежден с военной точки зрения. Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить. А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Вы хотя бы сами с источником, на который ссылаетесь, внимательно и в полном объеме ознакомились:
So, given that three permanent members of the Security Council – Russia, China and the UK – all likely benefit from the Continuing State argument, Ukraine’s hopes of removing Russia from the Security Council appear doomed.
roberto dark написав:Вы это серьёзно? Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.
Ирак был побежден с военной точки зрения. Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить. А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Во первых война ещё не закончилась...О том, что она начнётся кстати, я писал ещё до НГ на ветке КРЖН. Мир в труху? Это вряд-ли. Все начнут воевать со всеми и всем что у них есть? А если серьёзно, то рашку в итоге принудят к окончательной капитуляции и лишат её ядерного потенциала. Надеюсь кто это сделает можно догадаться...Вопрос только как скоро? Но те, кто на это способны, просчитывают свои военные действия НАМНОГО лучше рашистских пиджаков.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 09 кві, 2022 17:55, всього редагувалось 2 разів.
Sinbad777 написав:Ирак был побежден с военной точки зрения. Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить. А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Як кажуть, срать захочуть - штани знімуть. Захочуть, щоб послабили нафто-газове ембарго, будуть виплачувати процент з нафтодоларів в якості репарацій Україні.