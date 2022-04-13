Перспектива репарації Україні

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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 12 кві, 2022 23:09
Додано: Вів 12 кві, 2022 23:38
Додано: Вів 12 кві, 2022 23:46
Насколько я знаю, это и тут на форуме когда-то обсуждалось, там не такая уж однозначная ситуация была. Украина тоже должна была газпрому и под более высокие проценты. В опчем, погоняли деньги туда-сюда.
Я переповествую, насколько это соответствует реальности - ненаю.
"За шо купил, за то продал"
Додано: Сер 13 кві, 2022 01:39
Насамперед, син полковника не може стати генералом, бо у того є свій син
А що стосується суті питання, то в інтерв'ю Financial Times міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив про таке:
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