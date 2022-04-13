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Перспектива репарації Україні

Перспектива репарації Україні
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:23

россия не будет выплачивать убытки?
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:09

  beee написав:россия не будет выплачивать убытки?

Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:38

  UA написав:
  beee написав:россия не будет выплачивать убытки?

Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
Не будьте так категоричны. Вспомните Стокгольмский арбитраж и как быстро Нафтогаз по нему получил деньги
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:46

  Sinica написав:
  UA написав:
  beee написав:россия не будет выплачивать убытки?

Добровольно нет.
Вплоть до ядерной войны.
Не будьте так категоричны. Вспомните Стокгольмский арбитраж и как быстро Нафтогаз по нему получил деньги


Насколько я знаю, это и тут на форуме когда-то обсуждалось, там не такая уж однозначная ситуация была. Украина тоже должна была газпрому и под более высокие проценты. В опчем, погоняли деньги туда-сюда.
Я переповествую, насколько это соответствует реальности - ненаю.
"За шо купил, за то продал"
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 01:39

  Ukrainian написав:У генералів є діти і онуки. Закінчуйте писати дурниці

Насамперед, син полковника не може стати генералом, бо у того є свій син :wink:

А що стосується суті питання, то в інтерв'ю Financial Times міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив про таке:
... Україна готує міжнародну юридичну групу для підготовки запитів щодо відшкодування збитків від дій Москви.
... Україна хоче мати доступ до пільгового та комерційного фінансування, а також продовжувати випускати зовнішні боргові зобов'язання. Уряд веде переговори зі США про отримання гарантій для випуску державних облігацій за процентними ставками нижче за ті, які зараз вимагає ринок і які набагато вищі, ніж оптимальні для нас зараз.

https://mof.gov.ua/uk/news/interviu_ser ... 42022-3401
Igneus
 
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  #<12
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