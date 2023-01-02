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Перспектива репарації Україні
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 02 січ, 2023 13:30
Izya Cy Під бажанням заходу, в першу чергу, я маю на увазі контроль танкерів, які везуть нафту, щодо дотримання прийнятих санкцій. І введення кримінальної відповідальності для Сербів, Турків та інших хитрозроблених, які допомагають санкції обходити.
А також дистанційне блокування всього розумного устаткування завезеного через Казахстан, Китай в обхід санкцій.
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в Пон 02 січ, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:33
dimo_0n написав: budivelnik написав:
Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню?
А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)...
Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас...
От і виходить
Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.
А поміркуйте, звідкіля вже газ у ЕС поступає та наскільки віріс імпорт з цього напрямку за 2022 рік?
І через яку країну іде основний транзит? Та чому обстріли енергоінфраструктури на нього не впливають?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:37
Також, враховуючи передноворічні рішення путіна, необхідно страхувати тільки ті контракти, в яких прописана цінова стеля.
А також наїхати на ОТР, Райфайзен та інші безсовісні банки, які досі помагають функціонувати економіці...
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в Пон 02 січ, 2023 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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