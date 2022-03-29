Такі дані оприлюднив Forbes.
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Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян
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Додано: Вів 12 кві, 2022 15:15
Україна може заробити мільйони доларів на знищеній...
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Дивися повний текст
Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян
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