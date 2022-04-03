Про це він сказав під час телемарафону.
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Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 23:52
Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати...
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Дивися повний текст
Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати за комуналку
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