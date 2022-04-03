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Хто скільки може: українців
просять хоч трохи сплачувати...

Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:52

Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав під час телемарафону.

Дивися повний текст
Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати за комуналку
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:52

Ага, но почему-то за свет присылают платёжки в разы больше, чем по факту потрачено... Думаете, кто-то хочет платить за "воздух"?
Начните нормально расчеты делать, а не наживаться...
nevagnokto9
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:11

Tisnu na druzhinu, groshi e, ale neohoche vihodit z domu (shos psihichne?). E tilki gotivka, z kartki vzhe vse porazdavali liudiam ta A :oops: rmii. Yak banki zapraciuiut-- zaplatimo
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:03

1. Все кто мог себе позволить эвакуировались.
2. все банковские учреждения закрыты.
3. Все работки укрпошы выехали.
4. Все коммунальные структуры работают в авральном режиме. (конторы эвакуированы - службы работают в 3м режиме)
5. Спасибо системнику АТБ - для всей округи показывает, что даже в таких условиях - жизнь возможна.(ассортимент, цены, персонал,... - это уже вопрос третий организация на высшем уровне, с учётом условий)

Приходит СМС заплати хоть 2 тысяч - поддержи!
- Оплатил, но .... - дабы не гнітили смутные сомнения, что в последний раз.
Kudrjavuy
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