Про це він сказав під час телемарафону.
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Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати за комуналку
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Додано: Чет 14 кві, 2022 23:52
Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати...
Пропонуємо до обговорення:
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Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати за комуналку
Додано: Чет 14 кві, 2022 23:52
Ага, но почему-то за свет присылают платёжки в разы больше, чем по факту потрачено... Думаете, кто-то хочет платить за "воздух"?
Начните нормально расчеты делать, а не наживаться...
Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:11
Tisnu na druzhinu, groshi e, ale neohoche vihodit z domu (shos psihichne?). E tilki gotivka, z kartki vzhe vse porazdavali liudiam ta A rmii. Yak banki zapraciuiut-- zaplatimo
Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:03
1. Все кто мог себе позволить эвакуировались.
2. все банковские учреждения закрыты.
3. Все работки укрпошы выехали.
4. Все коммунальные структуры работают в авральном режиме. (конторы эвакуированы - службы работают в 3м режиме)
5. Спасибо системнику АТБ - для всей округи показывает, что даже в таких условиях - жизнь возможна.(ассортимент, цены, персонал,... - это уже вопрос третий организация на высшем уровне, с учётом условий)
Приходит СМС заплати хоть 2 тысяч - поддержи!
- Оплатил, но .... - дабы не гнітили смутные сомнения, что в последний раз.
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