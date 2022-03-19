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Компанії Коломойського хочуть
вилучити заморожені в США...

Компанії Коломойського хочуть вилучити заморожені в США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:31

Компанії Коломойського хочуть вилучити заморожені в США...

Пропонуємо до обговорення:
Більше десяти українських компаній, у минулому пов'язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським, подали клопотання про підтвердження арбітражного рішення на 35 мільйонів доларів, винесеного проти російської федерації на користь цих компаній.

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Компанії Коломойського хочуть вилучити заморожені в США російські активи
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