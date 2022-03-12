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Чоловіків призовного віку
залучатимуть до відновлення міст

Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:00

Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст

Пропонуємо до обговорення:
В Україні чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст, які постраждали під час війни.

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Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:00

Создать бригады можно. По сменам. Типа три смены идеально. Платить норм жалование тоже . И работа людям какая никакая и помощь
kravzovandr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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