Про це пише Airport Haber.
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У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію \"тільки для росіян\"
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Додано: Нед 17 кві, 2022 14:38
У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію...
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У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію \"тільки для росіян\"
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