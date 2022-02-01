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У Туреччині розкрили деталі
про нову авіакомпанію...

У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:38

У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Airport Haber.

Дивися повний текст
У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію \"тільки для росіян\"
R2
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