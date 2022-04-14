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Скільки коштує місяць життя
у Польщі: їжа, житло...

Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:36

Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло...

Пропонуємо до обговорення:
Тисячі українців щодня приїжджають до Польщі. Скільки грошей потрібно на місяць життя у Польщі — порахували журналісти.

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Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт
R2
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