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Скільки коштує місяць життя
у Польщі: їжа, житло...

Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:36

Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло...

Пропонуємо до обговорення:
Тисячі українців щодня приїжджають до Польщі. Скільки грошей потрібно на місяць життя у Польщі — порахували журналісти.

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Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:37

Ваші фантазії не мають меж, чому ви не порівнююте ціни Польші чи Америки? Чому ви забули розповісти що зарплати в Польші від 28000гривень а не від 12000 як у Києві???
finuser301
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:45

Статья во многом не соответствует действительности. Бензин от 6 злотых, дизель от 7. Интернет 15-20 злотых (100-150грн, а не 350-400 как вы написали) зарплаты тут не высокие, от 21000грн.
stahurlov1983
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