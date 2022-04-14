Тисячі українців щодня приїжджають до Польщі. Скільки грошей потрібно на місяць життя у Польщі — порахували журналісти.
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Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт
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Додано: Нед 17 кві, 2022 20:36
Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло...
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Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт
Додано: Нед 17 кві, 2022 20:37
Ваші фантазії не мають меж, чому ви не порівнююте ціни Польші чи Америки? Чому ви забули розповісти що зарплати в Польші від 28000гривень а не від 12000 як у Києві???
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:45
Статья во многом не соответствует действительности. Бензин от 6 злотых, дизель от 7. Интернет 15-20 злотых (100-150грн, а не 350-400 как вы написали) зарплаты тут не высокие, от 21000грн.
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