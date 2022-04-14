Тисячі українців щодня приїжджають до Польщі. Скільки грошей потрібно на місяць життя у Польщі — порахували журналісти.
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Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 20:36
Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло...
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Скільки коштує місяць життя у Польщі: їжа, житло та транспорт
Додано: Нед 17 кві, 2022 20:37
Ваші фантазії не мають меж, чому ви не порівнююте ціни Польші чи Америки? Чому ви забули розповісти що зарплати в Польші від 28000гривень а не від 12000 як у Києві???
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:45
Статья во многом не соответствует действительности. Бензин от 6 злотых, дизель от 7. Интернет 15-20 злотых (100-150грн, а не 350-400 как вы написали) зарплаты тут не высокие, от 21000грн.
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:41
Автор совсем не владеет информацией. Не буду говорить про продукты и бензин. Хотелось бы увидеть ссылку на аренду квартир по таким ценам, которые написаны в статье. Моя семья месяц находится в Варшаве и каждый день сидим на всевозможных сайтах аренды. Если изначально можно увидеть в Варшаве 1-к квартиру по цене 2-2,5 тыс.злотых, то окрывая объявление видишь, что добавляются суммы за телевидение, интернет, количество человек в квартире плюс некоторые услуги, и цена однокомнатной квартиры сразу возрастает в 1,5 -2 раза.
Додано: Вів 19 кві, 2022 16:03
Расходы на интернет и коммуналку для 1-к. квартиры примерно 350-450 злотых. Что там у вас возрастает в 1,5-2 раза - непонятно. Может, вы залог считаете?
Но нужно понимать, что "нормальная" цена применима для договора на год и больше. Жилье "на пару месяцев, а там видно будет", разумеется, будет намного дороже.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 05:49
За 1500 злотых однокомнатную квартиру в познани и кракове не снять, нужно 2500 злотых и плюс комуналка 500-1000
Додано: Суб 23 кві, 2022 14:30
Я за 2000 злотих не можу в Бельско Бяла зняти, відмовляють як чують що з України
Додано: Суб 23 кві, 2022 16:23
Dzień Dobry, dlaczego ten IDIOTA nie podpisał tych GŁUPOT ?????? Połowa tych "newsów" jest pisana jakby autor był z putinkiem-skurwysynkiem w bunkrze i nie wiedział co się dzieje w Polsce !!
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