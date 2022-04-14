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Банки відновили продаж валюти:
скільки просять за долар

Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 21:09

Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар

Пропонуємо до обговорення:
Більшість банків встановили курс валюти на максимально дозволеному рівні.

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Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 21:09

Если бы банки реально продавали валюту, то не было бы черного рынка
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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