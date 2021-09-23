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Покупка-продажа акций в Альфа-Банке (sense)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:15
Всем доброго времени суток. Сейчас из-за военного положения, приложение SENSE не позволяет продавать/покупать акции. Кто-то возможно знает, как продать свои акции на другой бирже или может быть есть возможность как-то продать эти акции в Украине?
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ignatiev_dm21
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Ірина_, Модератор
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