Як виявилося, сталася аварійна ситуація із каналами зв'язку ПриватБанку.
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Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині
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Додано: Суб 23 кві, 2022 12:58
Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині
Пропонуємо до обговорення:
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Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині
Додано: Суб 23 кві, 2022 12:58
На сайте Привата, конечно, про 30к написано, но немножко больше: "Если отправитель не является клиентом банка (перевод с карты другого банка, не добавленной в кошелек клиента ПриватБанка), то максимальная сумма перевода для отправителя в день – 29 999 грн, в месяц – 89 999 грн" Бог весь откуда журналист взял, что это 30к на месяц.
Ну и для особо нервных надо подчеркнуть: речь только о P2P переводах, которые из за 0.5% комиса всё равно с Привата делать не интересно.
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