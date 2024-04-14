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Для чого посилюють контроль
за переказами між картками:...

Для чого посилюють контроль за переказами між картками:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:46

Для чого посилюють контроль за переказами між картками:...

Пропонуємо до обговорення:
Днями чотири великих банки-емітенти (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк) підписали меморандум про прозорість банківських послуг. Про те, чому запроваджуються такі обмеження і який це матиме вплив, розповів Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС.

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Для чого посилюють контроль за переказами між картками: відповідь експерта
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:59

Re: Для чого посилюють контроль за переказами між картками:.

уважаемые работники банков. самое время составить резюме на сантехников, уборщиц, курьеров.
я смогу взять несколько ваших сотрудников, на должность главного разносчика картонных рулонов
верной дорогой идёте - прямиком в кпсс
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:11

Re: Для чого посилюють контроль за переказами між картками:.

рекомендую ограничение в 10 тысяч сделать, а все что выше — только по личному подтверждению в отделении. тогда точно заживем, экономика взлетит в космос, а доверие к БС вырастет до небес.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:33

  Бетон написав:уважаемые работники банков. самое время составить резюме на сантехников, уборщиц, курьеров.
я смогу взять несколько ваших сотрудников, на должность главного разносчика картонных рулонов
верной дорогой идёте - прямиком в кпсс


Уверен: это НЕ они идут, а НБУ с потужными (типа, Гетьманцева) так загоняет "крупняк" как овец на стрижку!

Главное, что ни НАТО, ни ЕС нам уже "НЕ свЕтит", НО по-прежнему главная отмазка - это ссылка на то, что именно так в Европе, таковы требования запада!
Миша-клиент
 
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