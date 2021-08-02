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Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:00
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
10л?
полтина
І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:02
BIGor написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
10л?
полтина
І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?
жили бедно, хватит. Теперь хочется роскоши.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:16
BIGor написав:
І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?
бойлер зимою, баклажки літом. Д - думайте
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:35
flyman написав: GALeon написав:
flyman написав:[quote="5706726:Andrey2512"]Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.
Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
але спина дорожче[/quote]Дивне насправді рішення - 50л і під мийку.
Мене б напружувало, що потужний електроприлад ПІД потоком води, щось потече, той же злив - і вода вже по ньому бігтиме.
Дифавтомат хоч поставили?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 23:51
Faceless
Дифавтомат хоч поставили?
А ви як думаєте? Якісна УЗОшка від Hager коштує 1000+ грн. Який ще захист))
Питання по освітленню. Наскільки зараз «мастхєв» для освітлення 12В лінії? Ну і конкретно мокрих зонах (ванна) в принципі майже необхідною. А решта? А де в цьому випадку ховають інвертор? За стелею?
І якщо все ж з огляду на резервне живлення. Невже тягнуть зразу 12В від акумуляторів і відповідно ставлять лампи на 12 вольт ?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 07:53
Hotab написав:Faceless
Дифавтомат хоч поставили?
А ви як думаєте? Якісна УЗОшка від Hager коштує 1000+ грн. Який ще захист))
Питання по освітленню. Наскільки зараз «мастхєв» для освітлення 12В лінії? Ну і конкретно мокрих зонах (ванна) в принципі майже необхідною. А решта? А де в цьому випадку ховають інвертор? За стелею?
І якщо все ж з огляду на резервне живлення. Невже тягнуть зразу 12В від акумуляторів і відповідно ставлять лампи на 12 вольт ?
Інвертор ховається в сам світильник, хіба крім лёд стрічки. Навіщо в ванній тягнути 12 в?! В мене 12 в в басіку, але там лампи находяться безпосередньо в воді. Вони хоч і герметичні, але заживлюються від 12 в.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 09:33
Hotab написав:Faceless
Дифавтомат хоч поставили?
А ви як думаєте? Якісна УЗОшка від Hager коштує 1000+ грн. Який ще захист))
Питання по освітленню. Наскільки зараз «мастхєв» для освітлення 12В лінії? Ну і конкретно мокрих зонах (ванна) в принципі майже необхідною. А решта? А де в цьому випадку ховають інвертор? За стелею?
І якщо все ж з огляду на резервне живлення. Невже тягнуть зразу 12В від акумуляторів і відповідно ставлять лампи на 12 вольт ?
1) можна дешевше УЗО, іншого бренда. Вони також цілком робочі. Крім "Мерседесів" і "Ламборджіні", є чимало пристойних автомобілів)))
2) Для ванни міської квартири - можна і 220 вольт. В сухій зоні, на стелі, подалі від води. Навіть в СРСР, з його жорсткими стандартами, дозволялось.
3) 12 вольт - напруга для вологих приміщень, типу погребів, підвалів і т.п.
4) інвертор за стелею - куйня. Коли він навернеться, як поміняєте його? Стелю будете розбивати?
5) резервне живлення 12 вольт - якщо вельми хочеться, можна при ремонті проштробити стіни і заховати кабель туди. І вивести по 1 світильнику в кожне приміщення. Якщо вельми хочеться і нічого робити, то можна подовбати стіни перфоратором чи алмазним диском болгарки))))
Як про мене, то резервне живлення потрібно в промислових установах, щоб гроші заробляти.
Тут є п.Микола, він в цьому добре розбирається. Напишіть йому в приват, коли справа дійде до ремонту.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 09:47
Hotab написав:Faceless
Дифавтомат хоч поставили?
А ви як думаєте? Якісна УЗОшка від Hager коштує 1000+ грн. Який ще захист))
Питання по освітленню. Наскільки зараз «мастхєв» для освітлення 12В лінії? Ну і конкретно мокрих зонах (ванна) в принципі майже необхідною. А решта? А де в цьому випадку ховають інвертор? За стелею?
І якщо все ж з огляду на резервне живлення. Невже тягнуть зразу 12В від акумуляторів і відповідно ставлять лампи на 12 вольт ?
Колега недавно закінчив ремонт. Розмістив в окремій шафці під щитком. Мати окрему розводку 12в реально зручно якщо її поставити на окремий безперебійник без подвійного перетворення
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:56
Faceless
Там наскільки я зрозумів відстань від джерела (акумулятор чи інвертор) до кожного споживача (лампа 12в) має бути плюс мінус однакова. Інакше буде яскравість різна. Цікаво як це все на практиці організовано. Чи стало це масковим щоб були практичні напрацювання досвіду.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 12:56
Hotab написав:
[b]
Там наскільки я зрозумів відстань від джерела (акумулятор чи інвертор) до кожного споживача (лампа 12в) має бути плюс мінус однакова. Інакше буде яскравість різна. Цікаво як це все на практиці організовано. Чи стало це масковим щоб були практичні напрацювання досвіду.
Якщо провод мідний і товстий - не грає принципової межі, для міської квартири. Ви ж не на сотні метрів тягнете кабель?
Просто що прийдеться купити мідний кабель перерізом 2,5 чи 4 мм2, щоб не грівся і напруга не сильно падала.
Можливо, ви хочете фотостудію організувати, щоб кіловатні прожектора працювали від 12 вольт?)))
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