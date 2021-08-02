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матеріалів, ремонт

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:00

  Frant написав:
  Hotab написав:[b]
Там наскільки я зрозумів відстань від джерела (акумулятор чи інвертор) до кожного споживача (лампа 12в) має бути плюс мінус однакова. Інакше буде яскравість різна. Цікаво як це все на практиці організовано. Чи стало це масковим щоб були практичні напрацювання досвіду.

Якщо провод мідний і товстий - не грає принципової межі, для міської квартири. Ви ж не на сотні метрів тягнете кабель?

Просто що прийдеться купити мідний кабель перерізом 2,5 чи 4 мм2, щоб не грівся і напруга не сильно падала.
Можливо, ви хочете фотостудію організувати, щоб кіловатні прожектори працювали від 12 вольт?)))

Так і не зрозумів, заради чого всі ті збочення. Для автономки якщо, то звичайний потужний ИБП поставити на всю мережу і вирубати, за необхідності, потужних споживачів.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:06

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Hotab написав:[b]
Там наскільки я зрозумів відстань від джерела (акумулятор чи інвертор) до кожного споживача (лампа 12в) має бути плюс мінус однакова. Інакше буде яскравість різна. Цікаво як це все на практиці організовано. Чи стало це масковим щоб були практичні напрацювання досвіду.

Якщо провод мідний і товстий - не грає принципової межі, для міської квартири. Ви ж не на сотні метрів тягнете кабель?

Просто що прийдеться купити мідний кабель перерізом 2,5 чи 4 мм2, щоб не грівся і напруга не сильно падала.
Можливо, ви хочете фотостудію організувати, щоб кіловатні прожектори працювали від 12 вольт?)))

Так і не зрозумів, заради чого всі ті збочення. Для автономки якщо, то звичайний потужний ИБП поставити на всю мережу і вирубати, за необхідності, потужних споживачів.

У людей є лишні гроші, які хочеться кудись витратити.
Просто акумулятор 12 вольт чи 5 вольт, біля ліжка під час блекауту, з джерелом світла чи зарядкою для телефона - їх не влаштовує. Хочеться, щоб все було гарно і навіки. :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:50

Bolt , мені так само незрозуміло, як людина з басейном вважає зайвими витратами 1 перемикач , зайвий кабель для мережі 12В та акумулятор з інвертором якому зарані при ремонті продумали місце.
Ну і це не означає що я обовʼязково буду це робити. Мені цікавлять сучасні тенденції.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:05

  Hotab написав:Bolt , мені так само незрозуміло, як людина з басейном вважає зайвими витратами 1 перемикач , зайвий кабель для мережі 12В та акумулятор з інвертором якому зарані при ремонті продумали місце.
Ну і це не означає що я обовʼязково буду це робити. Мені цікавлять сучасні тенденції.

Я коли проводку в будинку покладав і так протягнув 2 лінії. 4 квадрати до розеток і 2,5 по світлу. Тобто я без проблем можу поставити собі якісь перемикач і до лінії, що йде по освітлення під'єднювати ІБП на 12 В. Але навіщо такі танці з бубном?! Я, наприклад, в розетку на вулиці, куди я підєдную гену, можу з таким самим успіхом підєднати компьютерний ІБП, правда перед тим вирубмти 2 бойлера
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:22

  Hotab написав:Bolt , мені так само незрозуміло, як людина з басейном вважає зайвими витратами 1 перемикач , зайвий кабель для мережі 12В та акумулятор з інвертором якому зарані при ремонті продумали місце.
Ну і це не означає що я обовʼязково буду це робити. Мені цікавлять сучасні тенденції.

Басейн в підвалі?
Підігрів є?
А дерев,яні фарбовані фігури єгипетських богів і фараонів, на весь зріст?
А ферма з жирафами?
Це необхідні речі, для статусу. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:08

Bolt

Але навіщо такі танці з бубном


Я в двох словах, якщо нє, то нє..
В системі аварійного забезпечення е/е найдорожчим елементом є батареї. Їх завжди мало , завжди хочеться або їх більше (це впирається в гроші), або менше втрачати від джерела до споживача.
В системі 12В від батареї до споживача (лампочки 12В) нема потреби в інверторах, які мають теплові втрати. . В системі 12В-220В-12В - їх два.
На прикладі delta pro eu втрати на роботу інвертора 12-220 хтось із користувачів оцінював у 60Вт.
Hotab
 
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