RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Вартість будівельних
матеріалів, ремонт

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44454647>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:42

  trololo написав:
  Hotab написав:Striker
Ви все вірно написали.

якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.


А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.
Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.
Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».


втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній

То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?
Bolt
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:36

Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт

Bolt написав:
  trololo написав:
  Hotab написав:Striker
Ви все вірно написали.
[quote]

якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.


А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.
Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.
Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».


втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній

То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?[/quote]Втрати енергії на подвійному перетворенні, що критично для резервного живлення. Якщо потужність невелика, то втрати у проводці не будуть аж такі великі, і загалом система виходить дешевше і простіше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34734
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7967 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:52

При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.
Тобто повноцінні освітлювальні та інші системи 12 Вольт - це класичне марнотратство.
Проте українська їліта вже 33 роки успішно займається марнотратством. А до того тут московія 300 років займалась марнотратством.
Наслідки такого підходу на загальнодержавному рівні - відчувають всі, хто живе на цій території.

Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 кві, 2024 08:20, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23810
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 07:29

  Frant написав:При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.
Тобто повноцінні освітлювальні та інші системи 12 Вольт - це класичне марнотратство.
Проте українська їліта вже 33 роки успішно займається марнотратством. А до того тут московія 300 років займалась марнотратством.
Наслідки такого підходу на загальнодержавному рівні - відчувають всі, хто живе на цій території.

Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?

Басейн у підвалі маст хев-можна тренуватися перепливатм Тису чи Дністер.
Bolt
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 07:33

  Frant написав:Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?
ты не прав. статуи это искусство. вот похожая на твою аву.
Зображення
.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22776
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:04

Frant

При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.


Це правда. Якщо говорити про марнотратство кабеля. Тобто дійсно витрачені на аварійне освітлення додаткових 25-50 метрів кабеля перерізом 1.5 мм квадратних могли б живити споживачів до 3 кВт (у кожній кімнаті) , а будуть при 12В - лише 120-200 Вт. Проте коли ми ведемо мову про аварійні системи освітлення , то в них найдорожчим елементом є не кабель, а батареї.
(витрата на кабель до 1 тис грн, а вартість батарей - десятки тисяч) . І саме економічне використання енергії батарей могло б бути тим плюсом, про який йде мова при облаштуванні мережі 12В.
Hotab
 
Повідомлень: 11614
З нами з: 15.02.09
Подякував: 635 раз.
Подякували: 2203 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:22

  Hotab написав:Frant

При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.


Це правда. Якщо говорити про марнотратство кабеля. Тобто дійсно витрачені на аварійне освітлення додаткових 25-50 метрів кабеля перерізом 1.5 мм квадратних могли б живити споживачів до 3 кВт (у кожній кімнаті) , а будуть при 12В - лише 120-200 Вт. Проте коли ми ведемо мову про аварійні системи освітлення , то в них найдорожчим елементом є не кабель, а батареї.
(витрата на кабель до 1 тис грн, а вартість батарей - десятки тисяч) . І саме економічне використання енергії батарей могло б бути тим плюсом, про який йде мова при облаштуванні мережі 12В.

Освітлення басейну - це аварійна система?

Взагалі, басейн щоденно потрібен , предмет першої необхідності?
Особливо в підвалі?
Підігрів води взимку - в курсі, скільки коштує?
Типові замашки московитських олігархів, які є ментальними родичами української псевдоелітм.

Російська система управління "чудовищно затратна", українська ж система - абсолютно неефективна.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 кві, 2024 08:26, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23810
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:24

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?
ты не прав. статуи это искусство. вот похожая на твою аву.

Придурок, прийми таблетку від тупості і заспокойся
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23810
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:27

  Bolt написав:
  Frant написав:При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.
Тобто повноцінні освітлювальні та інші системи 12 Вольт - це класичне марнотратство.
Проте українська їліта вже 33 роки успішно займається марнотратством. А до того тут московія 300 років займалась марнотратством.
Наслідки такого підходу на загальнодержавному рівні - відчувають всі, хто живе на цій території.

Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?

Басейн у підвалі маст хев-можна тренуватися перепливатм Тису чи Дністер.

У знайомих є басейни в підвалах.
Збудовані на початку 20000-х.
15-20 років стоять без води)))
Вельми дорога і непотрібна забаганка
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23810
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:41

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Frant написав:При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.
Тобто повноцінні освітлювальні та інші системи 12 Вольт - це класичне марнотратство.
Проте українська їліта вже 33 роки успішно займається марнотратством. А до того тут московія 300 років займалась марнотратством.
Наслідки такого підходу на загальнодержавному рівні - відчувають всі, хто живе на цій території.

Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?

Басейн у підвалі маст хев-можна тренуватися перепливатм Тису чи Дністер.

У знайомих є басейни в підвалах.
Збудовані на початку 20000-х.
15-20 років стоять без води)))
Вельми дорога і непотрібна забаганка

Декілька років тому прогулювався районом новобудов метрах в семиста від мого будиночка. Так там побачив залитий бетонний басік 4х12 м в межах фундамента будинку. На наступний рік над ним вже була збудована галерея з овноблку, яка була частиною будинку. В мене 3х6, я в нього стільки бабла ввалив(уявляю скільки в них то коштувало) і то чашу сам заливав і обладнання встановлював, а то ще, мабуть, в півтора рази дорожче би було.
Bolt
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, BIGor і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 216428
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11748)
05.04.2024 08:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.