Вартість будівельних матеріалів, ремонт

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.
А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%. Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В. Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».
втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній
То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?
Hotab написав:Striker Ви все вірно написали. [quote]
якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.
А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%. Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В. Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».
втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній
То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?[/quote]Втрати енергії на подвійному перетворенні, що критично для резервного живлення. Якщо потужність невелика, то втрати у проводці не будуть аж такі великі, і загалом система виходить дешевше і простіше
При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт. Тобто повноцінні освітлювальні та інші системи 12 Вольт - це класичне марнотратство. Проте українська їліта вже 33 роки успішно займається марнотратством. А до того тут московія 300 років займалась марнотратством. Наслідки такого підходу на загальнодержавному рівні - відчувають всі, хто живе на цій території.
Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 кві, 2024 08:20, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт. Тобто повноцінні освітлювальні та інші системи 12 Вольт - це класичне марнотратство. Проте українська їліта вже 33 роки успішно займається марнотратством. А до того тут московія 300 років займалась марнотратством. Наслідки такого підходу на загальнодержавному рівні - відчувають всі, хто живе на цій території.
Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?
Басейн у підвалі маст хев-можна тренуватися перепливатм Тису чи Дністер.
При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.
Це правда. Якщо говорити про марнотратство кабеля. Тобто дійсно витрачені на аварійне освітлення додаткових 25-50 метрів кабеля перерізом 1.5 мм квадратних могли б живити споживачів до 3 кВт (у кожній кімнаті) , а будуть при 12В - лише 120-200 Вт. Проте коли ми ведемо мову про аварійні системи освітлення , то в них найдорожчим елементом є не кабель, а батареї. (витрата на кабель до 1 тис грн, а вартість батарей - десятки тисяч) . І саме економічне використання енергії батарей могло б бути тим плюсом, про який йде мова при облаштуванні мережі 12В.
При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт.
Це правда. Якщо говорити про марнотратство кабеля. Тобто дійсно витрачені на аварійне освітлення додаткових 25-50 метрів кабеля перерізом 1.5 мм квадратних могли б живити споживачів до 3 кВт (у кожній кімнаті) , а будуть при 12В - лише 120-200 Вт. Проте коли ми ведемо мову про аварійні системи освітлення , то в них найдорожчим елементом є не кабель, а батареї. (витрата на кабель до 1 тис грн, а вартість батарей - десятки тисяч) . І саме економічне використання енергії батарей могло б бути тим плюсом, про який йде мова при облаштуванні мережі 12В.
Освітлення басейну - це аварійна система?
Взагалі, басейн щоденно потрібен , предмет першої необхідності? Особливо в підвалі? Підігрів води взимку - в курсі, скільки коштує? Типові замашки московитських олігархів, які є ментальними родичами української псевдоелітм.
Російська система управління "чудовищно затратна", українська ж система - абсолютно неефективна.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 кві, 2024 08:26, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт. Тобто повноцінні освітлювальні та інші системи 12 Вольт - це класичне марнотратство. Проте українська їліта вже 33 роки успішно займається марнотратством. А до того тут московія 300 років займалась марнотратством. Наслідки такого підходу на загальнодержавному рівні - відчувають всі, хто живе на цій території.
Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?
Басейн у підвалі маст хев-можна тренуватися перепливатм Тису чи Дністер.
У знайомих є басейни в підвалах. Збудовані на початку 20000-х. 15-20 років стоять без води))) Вельми дорога і непотрібна забаганка
Frant написав:При використанні електропроводки однакової площі перерізу - через системи 12 Вольт можна подати аж 5% (!!!) потужності, яку можна подати через електромережі 220 Вольт. Тобто повноцінні освітлювальні та інші системи 12 Вольт - це класичне марнотратство. Проте українська їліта вже 33 роки успішно займається марнотратством. А до того тут московія 300 років займалась марнотратством. Наслідки такого підходу на загальнодержавному рівні - відчувають всі, хто живе на цій території.
Все такі, басейни в підвалі, і без фарбованих дерев'яних чи гіпсових статуй єгипетських богів і фараонів - якась куйня, правда, панове?
Басейн у підвалі маст хев-можна тренуватися перепливатм Тису чи Дністер.
У знайомих є басейни в підвалах. Збудовані на початку 20000-х. 15-20 років стоять без води))) Вельми дорога і непотрібна забаганка
Декілька років тому прогулювався районом новобудов метрах в семиста від мого будиночка. Так там побачив залитий бетонний басік 4х12 м в межах фундамента будинку. На наступний рік над ним вже була збудована галерея з овноблку, яка була частиною будинку. В мене 3х6, я в нього стільки бабла ввалив(уявляю скільки в них то коштувало) і то чашу сам заливав і обладнання встановлював, а то ще, мабуть, в півтора рази дорожче би було.