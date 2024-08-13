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Гривня-що зараз з нею робити?

Гривня-що зараз з нею робити?
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:52

Гривня-що зараз з нею робити?

Так склалося,що на початку війни отримав певну суму грошей в гривні(кліенти розрахувалися ).
Як зараз правільно розпорядитися ? Купити валюту-перше що спадае на думку....
mann
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 21:51

  mann написав:Так склалося,що на початку війни отримав певну суму грошей в гривні(кліенти розрахувалися ).
Як зараз правільно розпорядитися ? Купити валюту-перше що спадае на думку....



если б кто-то знал бы что будет - никто не знает.
Если сумма не критична, точнее не потребуется на расходы, то можно конвертировать в валюту, а если предвидятся какие-то ближайшие соответствующие расходы, то смысла особого покупать вроде нет.
Я обычно в подобных непонятных ситуациях покупаю частями.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:06

mann я давно мечтаю построить Автодом на 4 человека, в условиях войны это удобно, не надо шататься по чужим домам если с вашим что то случилось, Автодом можно держать где нибудь в Карпатах на стоянке, чтобы его не разрушили снаряды.

В мирное время на нем можно ездить на море и в путешествия. На Ютубе тысячи видео на эту тему.

Если денег очень много можно организовать детский дом семейного типа. Вероятно после войны будет много сирот, а возможности их усыновить у людей станут мизерными.

Не принимайте как советы - я не знаю вашего образа жизни и о какой сумме шла речь, просто мысли вслух.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:15

mann хто знає :)
Nataliee
 
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