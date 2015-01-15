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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 чер, 2022 00:14
antey1969 написав:
Сейчас вроде бы как раз самое время побороть коррупцию.
Но Гарант не смог отсношать даже оборзевшую вкрай таможню, пришлось принимать спецзакон о беспошлинной растаможке авто.
ЕС знает, что делает. Ничерта от простых украиинцев в данном случае не зависит.
Хабарі на таможні не прості українці дають? Простим українцям простіше і зручніше дати на лапу ніж оформляти все за законом. Менталітет такий. Та й звикли уже. Як приклад «Дав на лапу і авто уже не 2016 а на рік старше і менше платити зборів» і тд. Гарант тут зовсім не чого.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 08:12
Ukrainian написав: antey1969 написав:
Сейчас вроде бы как раз самое время побороть коррупцию.
Но Гарант не смог отсношать даже оборзевшую вкрай таможню, пришлось принимать спецзакон о беспошлинной растаможке авто.
ЕС знает, что делает. Ничерта от простых украиинцев в данном случае не зависит.
Хабарі на таможні не прості українці дають? Простим українцям простіше і зручніше дати на лапу ніж оформляти все за законом. Менталітет такий. Та й звикли уже. Як приклад «Дав на лапу і авто уже не 2016 а на рік старше і менше платити зборів» і тд. Гарант тут зовсім не чого.
Про менталітет, згоден. Така сутність. Але я, наприклад, не даю хабарів. Тому в мене походу і авто немає.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 10:45
Хабарі дають навіть українські німці які подорожують в Україну.
Дають не тому що звикли, а тому що недосконалість в процедурах.
Приклад, черги на митницях які вирішуються за 20-50 евро щоб не чекати 6-10 годин на огляд авто.
Реалістичний час на вступ до ЄС до 2030 року.
Нерухомість стає цікавою ну дуже в довготривалому терміні.
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Хомякоид
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Додано: Суб 25 чер, 2022 11:16
Хомякоид написав:
Хабарі дають навіть українські німці які подорожують в Україну.
Дають не тому що звикли, а тому що недосконалість в процедурах.
Приклад, черги на митницях які вирішуються за 20-50 евро щоб не чекати 6-10 годин на огляд авто.
Реалістичний час на вступ до ЄС до 2030 року.
Нерухомість стає цікавою ну дуже в довготривалому терміні.
А де німці чекають огляду авто при подорожі в Україну? На польській території. То до чого тут хабар українській митниці? Чи процедура перетину українського кордону відрізняється, для громадян різних країн?
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Bolt
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Додано: Суб 25 чер, 2022 11:21
Bolt написав: Хомякоид написав:
Хабарі дають навіть українські німці які подорожують в Україну.
Дають не тому що звикли, а тому що недосконалість в процедурах.
Приклад, черги на митницях які вирішуються за 20-50 евро щоб не чекати 6-10 годин на огляд авто.
Реалістичний час на вступ до ЄС до 2030 року.
Нерухомість стає цікавою ну дуже в довготривалому терміні.
А де німці чекають огляду авто при подорожі в Україну? На польській території. То до чого тут хабар українській митниці? Чи процедура перетину українського кордону відрізняється, для громадян різних країн?
Ви кордони перетинали коли небудь ?
На авто ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 25 чер, 2022 14:48
Хомякоид написав: Bolt написав:
А де німці чекають огляду авто при подорожі в Україну? На польській території. То до чого тут хабар українській митниці? Чи процедура перетину українського кордону відрізняється, для громадян різних країн?
Ви кордони перетинали коли небудь ?
На авто ?
В доковідні часи їздив до Польщі переважно через Краківець, раз в півтора-два місяці. Оскільки кожен раз брав фактурку такс - фрі, то оминав колєйку де стояли на звичайний контроль. Але бувало по різному часом і звичайна черга рухалася швидше. Але рекорд 9 годин з Польщі, тоді черга на такс-фрі помалу рухалась, але вернув щось біля 500 злотих. Тож я не розумію, причому хабар нашим погранцям чи митникам, якщо черга на польському боці.
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Bolt
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