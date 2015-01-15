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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 00:14

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  antey1969 написав:Сейчас вроде бы как раз самое время побороть коррупцию.
Но Гарант не смог отсношать даже оборзевшую вкрай таможню, пришлось принимать спецзакон о беспошлинной растаможке авто.
ЕС знает, что делает. Ничерта от простых украиинцев в данном случае не зависит.

Хабарі на таможні не прості українці дають? Простим українцям простіше і зручніше дати на лапу ніж оформляти все за законом. Менталітет такий. Та й звикли уже. Як приклад «Дав на лапу і авто уже не 2016 а на рік старше і менше платити зборів» і тд. Гарант тут зовсім не чого.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 08:12

  Ukrainian написав:
  antey1969 написав:Сейчас вроде бы как раз самое время побороть коррупцию.
Но Гарант не смог отсношать даже оборзевшую вкрай таможню, пришлось принимать спецзакон о беспошлинной растаможке авто.
ЕС знает, что делает. Ничерта от простых украиинцев в данном случае не зависит.

Хабарі на таможні не прості українці дають? Простим українцям простіше і зручніше дати на лапу ніж оформляти все за законом. Менталітет такий. Та й звикли уже. Як приклад «Дав на лапу і авто уже не 2016 а на рік старше і менше платити зборів» і тд. Гарант тут зовсім не чого.

Про менталітет, згоден. Така сутність. Але я, наприклад, не даю хабарів. Тому в мене походу і авто немає.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:45

Хабарі дають навіть українські німці які подорожують в Україну.
Дають не тому що звикли, а тому що недосконалість в процедурах.

Приклад, черги на митницях які вирішуються за 20-50 евро щоб не чекати 6-10 годин на огляд авто.

Реалістичний час на вступ до ЄС до 2030 року.
Нерухомість стає цікавою ну дуже в довготривалому терміні.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 11:16

  Хомякоид написав:Хабарі дають навіть українські німці які подорожують в Україну.
Дають не тому що звикли, а тому що недосконалість в процедурах.

Приклад, черги на митницях які вирішуються за 20-50 евро щоб не чекати 6-10 годин на огляд авто.

Реалістичний час на вступ до ЄС до 2030 року.
Нерухомість стає цікавою ну дуже в довготривалому терміні.

А де німці чекають огляду авто при подорожі в Україну? На польській території. То до чого тут хабар українській митниці? Чи процедура перетину українського кордону відрізняється, для громадян різних країн?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 11:21

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:Хабарі дають навіть українські німці які подорожують в Україну.
Дають не тому що звикли, а тому що недосконалість в процедурах.

Приклад, черги на митницях які вирішуються за 20-50 евро щоб не чекати 6-10 годин на огляд авто.

Реалістичний час на вступ до ЄС до 2030 року.
Нерухомість стає цікавою ну дуже в довготривалому терміні.

А де німці чекають огляду авто при подорожі в Україну? На польській території. То до чого тут хабар українській митниці? Чи процедура перетину українського кордону відрізняється, для громадян різних країн?


Ви кордони перетинали коли небудь ?
На авто ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:48

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:А де німці чекають огляду авто при подорожі в Україну? На польській території. То до чого тут хабар українській митниці? Чи процедура перетину українського кордону відрізняється, для громадян різних країн?


Ви кордони перетинали коли небудь ?
На авто ?

В доковідні часи їздив до Польщі переважно через Краківець, раз в півтора-два місяці. Оскільки кожен раз брав фактурку такс - фрі, то оминав колєйку де стояли на звичайний контроль. Але бувало по різному часом і звичайна черга рухалася швидше. Але рекорд 9 годин з Польщі, тоді черга на такс-фрі помалу рухалась, але вернув щось біля 500 злотих. Тож я не розумію, причому хабар нашим погранцям чи митникам, якщо черга на польському боці.
Bolt
 
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