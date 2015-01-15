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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 09:29

Корректніше було назвати гілку "Перспективи РН в зв'язку з РУХОМ України в ЄС"
Вступ до ЄС буде і повинен відбуватися крок за кроком, угода за угодою. НАТО взагалі перспектив поки не бачу. Якщо дійсно передумова - "перемога над росією", то цього не буде,чи в НАТО Україна вступить населена афроукраїнцями. Ну і не важко спрогнозувати занепад українського сходу, і взагалі Лівобережжя. Після заяви Резнікова що у лютому 2022 вхе розглядали можливість підірвати київські мости, то ціни КРЖН(Л) будуть точно вниз. Правобережна Наддніпрянщина, Поділля, Галичина, Буковина, Закарпаття повинно все бути Ок. Якщо добряче демілітарізуємо Крим то і Одеський регіон.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 09:41

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  Хомякоид написав:Війна може закінчитись в любий момент, кокнуть путлера або вийдуть люди як в Петрограді в 1917 і влада покотиться за тиждень.


Після скидання тогочасного путлера у лютому 1917, війна ще тривала півтора роки. Тільки Ленін був готовий на поразку та репарації, а навіть більша частина його однопартійців стояли на оборончеський позиції. Ну і навіть царська росія у порінянні з нинішньої путинською це майже правова держава з зачатками громадянського суспільства. Увесь цей їх соціальний деграданс вбиває будь-які надії на перспективи українського Сходу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 10:41

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Війна може закінчитись в любий момент, кокнуть путлера або вийдуть люди як в Петрограді в 1917 і влада покотиться за тиждень.


Після скидання тогочасного путлера у лютому 1917, війна ще тривала півтора роки. Тільки Ленін був готовий на поразку та репарації, а навіть більша частина його однопартійців стояли на оборончеський позиції. Ну і навіть царська росія у порінянні з нинішньої путинською це майже правова держава з зачатками громадянського суспільства. Увесь цей їх соціальний деграданс вбиває будь-які надії на перспективи українського Сходу


Згоден, що без ЄС та Нато на Лівобережжі та мабуть в Київі ловити нічого.
Мені здається як тільки Путлер здохне війна закінчиться.
Згадайте розмови російських олігархів та останню заяву Ходорковського.
Нікому ця війна на московії не потрібна, всі вже зрозуміли все
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 11:01

Польша в НАТО, але її лівобережжя менш розвинуте ніж правобережжя. І як один польський спікер каже, теж переважно з причин безпекових. А без НАТО взагалі безпросвітна Дупа.
Ходорковські та інші хороші росіяни це флюгери що мусять балансувати між різними ідеологіями. Таким був Тимчасовий уряд у 1917 що продовжував ідіотську війну за проліви та православних брвтушек, таким був Єльцин що наплодив гарячих точек по усьому екс срср.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 11:07

  fox767676 написав:Польша в НАТО, але її лівобережжя менш розвинуте ніж правобережжя. І як один польський спікер каже, теж переважно з причин безпекових. А без НАТО взагалі безпросвітна Дупа.
Ходорковські та інші хороші росіяни це флюгери що мусять балансувати між різними ідеологіями. Таким був Тимчасовий уряд у 1917 що продовжував ідіотську війну за проліви та православних брвтушек, таким був Єльцин що наплодив гарячих точек по усьому екс срср.

На днях біля Бидгощі в лісі, якісь фермер знайшов залишкі російської ракети, яка пролежала там вже з 5 місяців. І тепер у людей виникають запитання до міністра оборони і уряду загалом. 😎
Та зрештою прпвляча партія проводить політику конфронтації з ЄС, за що вже мають заблоковані кошти допомоги з фонду відбудови.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 11:17

  fox767676 написав:Польша в НАТО, але її лівобережжя менш розвинуте ніж правобережжя. І як один польський спікер каже, теж переважно з причин безпекових. А без НАТО взагалі безпросвітна Дупа.
Ходорковські та інші хороші росіяни це флюгери що мусять балансувати між різними ідеологіями. Таким був Тимчасовий уряд у 1917 що продовжував ідіотську війну за проліви та православних брвтушек, таким був Єльцин що наплодив гарячих точек по усьому екс срср.


Ну в нас є поклади залізних та марганцевих руд на Лівобережжі.
При вступу в НАТО та ЄС можна зробити промисловий район.
Нагадаю в Німеччині практично вся сталюка закупається з за кордону.

Поставити німецькі заводи на українську руду, Рурський басейн буде відпочивати.
Але знов, без НАТО та ЄС це все без толку. Все буде тільки вимирати.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 11:26

Хомякоид
НАТО шось не квапиться. Можливо після вільнюского саміту буде зрозуміло куди вітер віє, поки все не надто оптимістично виглядає
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 12:37

  Bolt написав:
  fox767676 написав:Польша в НАТО, але її лівобережжя менш розвинуте ніж правобережжя. І як один польський спікер каже, теж переважно з причин безпекових. А без НАТО взагалі безпросвітна Дупа.
Ходорковські та інші хороші росіяни це флюгери що мусять балансувати між різними ідеологіями. Таким був Тимчасовий уряд у 1917 що продовжував ідіотську війну за проліви та православних брвтушек, таким був Єльцин що наплодив гарячих точек по усьому екс срср.

На днях біля Бидгощі в лісі, якісь фермер знайшов залишкі російської ракети, яка пролежала там вже з 5 місяців. І тепер у людей виникають запитання до міністра оборони і уряду загалом. 😎
Та зрештою прпвляча партія проводить політику конфронтації з ЄС, за що вже мають заблоковані кошти допомоги з фонду відбудови.


В нас теж буде не все гладко з ЄС, зерновий скандал це тільки початок.
Схожі з польськими протиріччя у гендерно-демографічних питаннях та інший європостмодернізм теж пригальмують рух. Безпека приорітетна, і ЄС важливий у той мірі у якій він їй сприяє. Якщо інеграція посприяє розвитку власного ОПК і подолання корупції у цій сфері, то так, добре. Але поки що я це не помітив. Проте помітив посилення лгбт-лобізму якраз після надання кандидатства у липні 2022.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:56

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк розробили стратегію з інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу. Її опублікували в понеділок, 10 липня, на сайті Єврокомісії.

https://biz.liga.net/ua/all/transport/n ... puti-kartaЗображення
fox767676
 
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