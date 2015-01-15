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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лис, 2023 19:36
M-A-X написав: fox767676 написав:
Зато завдяки гармонізації законодавства можно очикувати інвестицій та проектів. Нові виробництва, транспортна інфраструктура, євроколії, мости через Дунай і т.п.
Что им раньше мешало?
Слышал историю, что еще до Майдана Хюндай хотел инвестировать в Украину денег, Европа сказал ему ай-ай-ай.
Широкая колея более безопасная.
У нас и так законы норм, их никто не выполняет просто. Я скорее верю в план Маршала для Украины, чем гармонизацию.
План Маршалла это метод пряника на заре холодной войны, когда ссср\коммунизм имели авторитет и конкурировали в умах европейцев с демократией\капитализмом.
Сейчас с Востока идет только насилие и принуждение, поэтому и альтернативы Западу нет, никакой идеологической конкуренции, никаких пряников.
Вот если бы Китай себя как-то проявил, шикнул на москву, чтобы она вывела вройска, предложил свои инвестиции, то может быть Западу прищшлось бы шевелиться, но этого нет.
Все-таки есть надежда что из "серой зоны", восточноевропейской Палестины\Ливана, институционально мы станем хотя бы обочиной Запада, а дальше многое в наших руках.
Быть институционально интегроированным важней, чем идейно. Под План Маршалла попала авторитарная, невоевавшая, но зато натовская Турция, но не попала демократическая, покоцанная войной, но геополитически серая Финляндия
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 19 лис, 2023 20:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 19:38
Хомякоид написав:
В долгосроке встепление ЕС приведет к недецкому подьему экономики и росту цен на недвижимость которую смогут позволить себе почти все коренные работающие.
Сначала рост доходов, потом рост недвиги, которую будем сдавать остарбайтерам :lol:
А как соотносятся цены на недвижимость в Берлине и Киеве?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 19:48
dimazah30 написав:
Для економіки різниці між бездумними державними витратами і корупцією нема.
Якщо завтра корупція магічно щезне, але держава вирішить витратити конфісковані у РФ 100 млрд євро на чесну і прозору закупівлю кожному українцю найновішого айфону і макбуку, то це ніяк не краще ніж розікрасти ті мільярди. Вкрадені гроші навіть можуть більше допомогти Україні, якщо чиновник буде їх потім витрачати на українські товари і послуги.
Але більшість українців думає що треба просто перемогти корупцію і всі розбагатіють.
Кстати да.
Если деньги тратятся в Украине, то можно держать коррупцию в уме.
А потом же эти деньги кто-то получает в виде зарплаты.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 20:14
Ukrainian написав:
А буде толк чи ні залежить в першу чергу від українців, перестануть давати/брати хабарі буде толк. Не перестануть нічого не зміниться.
Я думал с хабарями покончили еще в 14-ом году.
Тогда все карты сошлись.
Но ходят слухи, что хабари в Европе узаконены как лоббизм...
Может и нам пойти по этому пути?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 20:30
Хомякоид написав:
Поставити німецькі заводи на українську руду, Рурський басейн буде відпочивати.
Гоги, ты чей друг? Мой или медведя? ©
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Додано: Нед 26 лис, 2023 08:36
Ну що там з перспективами?)
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cherchiltank
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Додано: Суб 14 вер, 2024 10:58
cherchiltank написав:
Ну що там з перспективами?)
Шось перспективи далекі в плані Україну не візьмуть в ЄС поки не буде розвязання конфлікту.
А так перспективи є та є вірогідгість росту після приєднання до ЄС.
Правда не на всій території
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Хомякоид
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Додано: Суб 14 вер, 2024 11:03
cherchiltank написав:
Ну що там з перспективами?)
как для воюющей в єкзистенциальной войне страны - цены бодрячком
наверное за счет гипотетики перспектив
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fox767676
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