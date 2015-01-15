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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 07:49

  Хомякоид написав:В моєму будинку в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.

Так що все як тут на гілці прогнозувалось. Економічний центр переміщується на ЗУ.
Та з безпекою ще довго схід і південь буде проблемним.

Якщо обвалиться фронт то різниці між Вінницею і Києвом не буде
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:57

  cherchiltank написав:
  Хомякоид написав:В моєму будинку в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.

Так що все як тут на гілці прогнозувалось. Економічний центр переміщується на ЗУ.
Та з безпекою ще довго схід і південь буде проблемним.

Якщо обвалиться фронт то різниці між Вінницею і Києвом не буде


Про обвал фронту чую на протязі останього року.
Хомякоид
 
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